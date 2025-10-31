Москвичам рассказали о погоде в первые дни ноября

31 октября 2025, 14:21

Синоптик Вильфанд: температура в Москве в начале ноября будет выше нормы

Фото: iStock/chris-mueller

Температура в Москве и Подмосковье в начале ноября будет превышать климатическую норму на 5-6 °C. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.





По его прогнозу, последний день октября будет очень дождливым, а с начала ноября начнёт формироваться область высокого давления.





«Погода будет облачная, а дождей будет мало. Ночные температуры положительные и в выходные, и в праздничные дни, и даже до конца следующей рабочей недели — в диапазоне +3...+5 °C. В выходные дневная температура — +7...+9 °C, а в начале недели — +6...+11 °C», — уточнил Вильфанд в беседе с RT.

«2 ноября иногда порывы будут разгоняться до 25-30 метров в секунду. В воскресенье пройдут дождь и мокрый снег. Местами ожидается снегопад», — говорится в материале.