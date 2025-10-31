Москвичам рассказали о погоде в первые дни ноября
Синоптик Вильфанд: температура в Москве в начале ноября будет выше нормы
Температура в Москве и Подмосковье в начале ноября будет превышать климатическую норму на 5-6 °C. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его прогнозу, последний день октября будет очень дождливым, а с начала ноября начнёт формироваться область высокого давления.
«Погода будет облачная, а дождей будет мало. Ночные температуры положительные и в выходные, и в праздничные дни, и даже до конца следующей рабочей недели — в диапазоне +3...+5 °C. В выходные дневная температура — +7...+9 °C, а в начале недели — +6...+11 °C», — уточнил Вильфанд в беседе с RT.
Он отметил, что такая температура выше климатической нормы на 5—6 °C.
Тем временем в Кемеровской области 1 и 2 ноября ожидается ветер, порывы которого будут достигать 17-22 метров в секунду. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Агентство по защите населения Кузбасса.
«2 ноября иногда порывы будут разгоняться до 25-30 метров в секунду. В воскресенье пройдут дождь и мокрый снег. Местами ожидается снегопад», — говорится в материале.
На дорогах и тротуарах сформируется гололёд из-за резкого падения температуры.