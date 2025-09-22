Холодное лето охладило и аппетиты: продажи мяса для шашлыка в России упали на 11%

22 сентября 2025, 02:01

Продажи мяса для шашлыка в России упали на 11% из-за холодного лета

Фото: Istock/Sviatlana Zhornava

Продажи мяса для шашлыка в России с мая по август 2025 года сократились на 11,3% в натуральном выражении из-за аномально холодного лета и роста цен на продукты. Об этом пишет «Коммерсантъ».