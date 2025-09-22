Холодное лето охладило и аппетиты: продажи мяса для шашлыка в России упали на 11%
Продажи мяса для шашлыка в России с мая по август 2025 года сократились на 11,3% в натуральном выражении из-за аномально холодного лета и роста цен на продукты. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Согласно исследованию компании «Нильсен», общее снижение продаж мяса для шашлыка за первые восемь месяцев 2025 года составило 4,4% в натуральном и 1,3% в денежном выражении. Аналитики связывают эту тенденцию с двумя ключевыми факторами: погодными условиями и экономией населения. Холодное и дождливое лето в большинстве регионов России сократило количество выездов на природу и дачи, что традиционно стимулирует спрос на продукты для барбекю.
Параллельно потребители стали более рационально подходить к расходам: вместо готовых наборов для шашлыка, которые часто включают дорогостоящие маринады и специи, покупатели предпочитают приобретать сырое мясо и самостоятельно готовить его к жарке. Это позволяет экономить до 20-30% на стоимости продукта.
Несмотря на снижение продаж мяса, общий интерес к дачному отдыху сохраняется: 60% россиян проводят время за городом, 26% из них регулярно жарят шашлыки, а 22% предпочитают пассивный отдых. Спрос на товары для барбекю (уголь, решетки, маринады) вырос на 20% по сравнению с прошлым годом, что указывает на изменение потребительских привычек, а не отказ от традиционного отдыха.
