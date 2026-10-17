Москвичам рассказали о последних теплых выходных этой осени

17 октября 2026, 08:15

Синоптик Позднякова: 17 и 18 октября — последние теплые выходные осени в Москве

Фото: iStock/puflic_senior

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что 17 и 18 октября в Москве и области станут последними теплыми выходными нынешней осени. Об этом сообщает РИА Новости.