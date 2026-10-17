Москвичам рассказали о последних теплых выходных этой осени
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что 17 и 18 октября в Москве и области станут последними теплыми выходными нынешней осени. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам специалиста, в субботу в Москве температура поднимется до +13–15°C, а в области достигнет +11–16°C. В воскресенье ожидается переменная облачность, без осадков, отметила она.
Ночью температура будет +7–9°C в Москве и +4–9°C в области. Днем в столице столбики термометров покажут +14–16°C, а по области — +12–17°C. Согласно утверждению метеоролога, это последние теплые выходные нынешней осени.
Позднякова добавила, что 17 октября температура в Москве будет на пять–шесть градусов выше нормы для этого времени года. Однако уже в начале следующей недели температура начнет понижаться.
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