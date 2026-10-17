Стало известно о пользе грецких орехов для здоровья сосудов

17 октября 2026, 07:20

Диетолог Солнцева: Грецкие орехи помогают поддерживать здоровье сосудов

Фото: iStock/Aksenovko

Грецкие орехи содержат растительные омега-3 жирные кислоты, которые помогают поддерживать здоровье сосудов и снижать хроническое воспаление, связанное с развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом «Комсомольской правде» сообщила научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, врач-диетолог Татьяна Солнцева.