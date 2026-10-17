Стало известно о пользе грецких орехов для здоровья сосудов
Грецкие орехи содержат растительные омега-3 жирные кислоты, которые помогают поддерживать здоровье сосудов и снижать хроническое воспаление, связанное с развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом «Комсомольской правде» сообщила научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, врач-диетолог Татьяна Солнцева.
По ее словам, грецкие орехи содержат эллаготанины, которые в кишечнике преобразуются в уролитин А, мощный антиоксидант, поддерживающий работу митохондрий. Она отметила, что рекомендуемая порция этого продукта составляет около 30 граммов в день, что соответствует примерно 14 половинкам ореха. При этом не следует удалять тонкую кожицу, так как в ней содержится значительная часть полезных антиоксидантов, подчеркнула специалист.
Исследования ученых из Университета Лома-Линда в США показали, что грецкие орехи особенно полезны для пожилых людей. В течение двух лет специалисты наблюдали за участниками, которые ежедневно потребляли от 30 до 60 граммов орехов. В результате у этой группы был отмечен более низкий уровень «тихого» воспаления в организме по сравнению с теми, кто не включал орехи в свой рацион так часто, добавила Солнцева.
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