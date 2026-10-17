Юрист предупредил о последствиях публикации личной переписки

17 октября 2026, 08:06

Юрист Соловьёв: публикация личной переписки может грозить штрафом

Фото: iStock/dikushin

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил, что публикация личной переписки без согласия ее участников может повлечь уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность. Об этом пишет RT.