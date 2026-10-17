Юрист предупредил о последствиях публикации личной переписки
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил, что публикация личной переписки без согласия ее участников может повлечь уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность. Об этом пишет RT.
Специалист указал, что в подобных ситуациях может быть задействована статья 137 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающаяся нарушения неприкосновенности частной жизни. Она предусматривает наказание за распространение информации, составляющей личную или семейную тайну, включая штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет. Если же нарушение было совершено с использованием служебного положения, из корыстных интересов или группой лиц, то максимальный срок лишения свободы может составить четыре года, отметил юрист.
Также, по словам Соловьёва, за публикацию переписки без согласия ее получателей может применяться статья 138 УК РФ, которая регулирует вопросы нарушения тайны переписки, телефонных разговоров и других сообщений. По этому документу предусмотрено, в частности, наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей. Юрист добавил, что распространением чужой переписки без разрешения считается не только публикация в открытом доступе, но и передача сообщений в групповые чаты, будь то рабочие, семейные или общественные.
Читайте также: