В Приморье спасли мужчину, который пять лет скрывал от врачей протез в бронхе
В Приморье врачи прооперировали 43-летнего мужчину, который почти пять лет жил с зубным протезом в бронхе. Об этом сообщили в канале «Минздрав Приморья» на платформе MAX.
Мужчина знал об инородном предмете в дыхательных путях, но не обращался к врачам из-за страха и скрывал проблему. Со временем он стал все чаще простужаться, появилась постоянная тяжесть в груди. Приморца неоднократно лечили от бронхита, но причину не находили, пока не развилась гнойная пневмония.
Врачи узнали об инородном теле, когда протез уже прочно врос в промежуточный бронх и полностью покрылся тканью. Пациента госпитализировали, операцию провели через час. Сейчас он находится в отделении хирургии и трансфузиологии.
Специалисты напомнили, что инородные тела в дыхательных путях у взрослых встречаются ежегодно, и с походом в больницу затягивать не стоит. Даже небольшой предмет может нанести непоправимый вред здоровью.
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