В Приморье спасли мужчину, который пять лет скрывал от врачей протез в бронхе

17 октября 2026, 06:30

Фото: iStock/Gumpanat

В Приморье врачи прооперировали 43-летнего мужчину, который почти пять лет жил с зубным протезом в бронхе. Об этом сообщили в канале «Минздрав Приморья» на платформе MAX.