Мотоциклистов предупредили о наказании за шум двигателя по ночам
Штраф в размере до трех тысяч рублей грозит мотоциклистам за шум двигателя по ночам, если он будет превышать установленные нормы. Об этом РИА Новости сообщила юрист Валентина Бачурина.
По ее словам, байкеров могут привлечь к ответственности за шум двигателя в городе. Если мотоциклист превысит допустимый уровень шума днём, ему выпишут штраф в размере 500 рублей.
В ночное время, с 23:00 до 7:00 по будням и с 22:00 до 10:00 по выходным и праздникам, превышение уровня шума будет считаться нарушением общественного порядка. Штраф для мотоциклистов в таком случае составит от двух до трех тысяч рублей, подчеркнула Бачурина.
