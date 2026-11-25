25 ноября 2026, 12:57

Синоптик Позднякова: в выходные в Москве ожидается до –9 градусов ночью

Фото: iStock/olgalngs

Пик снегопада в столичном регионе уже пройден, и атмосферное давление начнёт повышаться. Об этом в беседе с RT рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





В четверг, 26 ноября, в Москве и области ожидается облачная погода и небольшой снег. Скорость ветра достигнет 11 м/с, отметила специалист.



Предстоящей ночью температура в столичном регионе составит около –5…–3 °C, а днём в четверг –3…–1 °C.





«В пятницу и субботу, 27—28 ноября, продолжится облачная погода с небольшим снегом. Давление продолжит расти. Ночная температура сохранится в пределах –5…–3 °C, а днём около –4…–2 °C», — отметила она.

«И в дневные часы порядка –6…–4 °C. Это несколько ниже климатической нормы. Но обойдётся практически без осадков», — подытожила она.