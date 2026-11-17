17 ноября 2026, 19:00

Специалист по ЖКХ Федорук: декор в подъезде грозит штрафом до 15 тысяч рублей

Фото: Istock/kipgodi

Эксперт в области жилищного права и коммунального хозяйства Виктор Федорук сообщил, что жители многоквартирных домов могут получить штраф за установку ёлки и электрогирлянд в подъезде.





В беседе с Москвой 24 Федорук пояснил, что ель и декоративные фигуры не должны перегораживать пути эвакуации.

«Если случится чрезвычайная ситуация, жители дома должны будут быстро и беспрепятственно покинуть помещение. В случае проверки МЧС подобное оформление могут посчитать нарушением и оштрафовать виновного по соответствующей статье 20.4 КоАП РФ на сумму от пяти до 15 тысяч рублей», — отметил он.