Россиян предупредили о штрафах за новогодний декор в подъезде
Специалист по ЖКХ Федорук: декор в подъезде грозит штрафом до 15 тысяч рублей
Эксперт в области жилищного права и коммунального хозяйства Виктор Федорук сообщил, что жители многоквартирных домов могут получить штраф за установку ёлки и электрогирлянд в подъезде.
В беседе с Москвой 24 Федорук пояснил, что ель и декоративные фигуры не должны перегораживать пути эвакуации.
«Если случится чрезвычайная ситуация, жители дома должны будут быстро и беспрепятственно покинуть помещение. В случае проверки МЧС подобное оформление могут посчитать нарушением и оштрафовать виновного по соответствующей статье 20.4 КоАП РФ на сумму от пяти до 15 тысяч рублей», — отметил он.По словам эксперта, электрогирлянды создают риск возгорания, особенно дешёвые или старые. Провод на полу может замкнуть. За это тоже штрафуют, а при пожаре виновный возместит ущерб.
Специалист подчеркнул, что подъезд относится к общему имуществу. Без решения общего собрания собственников любые украшения считаются самоуправством, и любой жилец вправе потребовать их убрать.