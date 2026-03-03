«Весны пока нет»: Москвичам пообещали снегопады до апреля

03 марта 2026, 11:22

Синоптик Цыганков: Снегопады в Москве могут продолжаться вплоть до апреля

Фото: iStock/josefkubes

Снегопады в Москве могут продолжаться до апреля включительно, несмотря на календарное начало весны. Об этом сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.





Он не исключил, что в столичный регион вновь вернутся снегопады после кратковременной оттепели, которая продлится до 6 марта, после чего температура начнет понижаться.





«Март у нас все-таки еще зимний месяц, поэтому возможно все — и холод, и снег. Это случается и в марте, и даже в апреле. Если помните, в прошлом году снег выпадал еще в апреле. Мы же не южная страна, у нас умеренный климат. До апреля месяца все вероятно», — сказал Цыганков Агентству городских новостей «Москва».

«Нормальная для Москвы погода — весны пока нет», — заключил Цыганков.