Москвичам рассказали об ограничения движения на улицах и набережных
Дептранс: 3 и 4 октября движение на улицах и набережных Москвы будет ограничено
В предстоящие выходные, 3 и 4 октября, в Москве из‑за полумарафона «Моя столица» временно ограничат движение транспорта. Об этом проинформировали в департаменте транспорта столицы.
В субботу с 08:00 до 16:00 автомобили не смогут проехать по отдельным участкам улицы Косыгина. Ограничение затронет отрезок от проспекта Вернадского до дома 2, а также участок от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского.
Основной объём перекрытий запланирован на воскресенье. В этот день проезд будет закрыт:
- на Ростовской, Саввинской, Новодевичьей и Лужнецкой набережных;
- на Бережковской набережной (в направлении Бородинского моста);
- на отдельных участках улиц Косыгина и Лужники;
- на отрезках Мичуринского и Вернадского проспектов;
- на Воробьёвском шоссе;
- на Бородинском мосту и на мосту Лужники (в сторону центра);
- на съезде с Бородинского моста на Ростовскую набережную, а также в его боковом проезде в сторону центра.