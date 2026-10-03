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Москвичам рассказали об ограничения движения на улицах и набережных

Дептранс: 3 и 4 октября движение на улицах и набережных Москвы будет ограничено
Фото: iStock/yulenochekk

В предстоящие выходные, 3 и 4 октября, в Москве из‑за полумарафона «Моя столица» временно ограничат движение транспорта. Об этом проинформировали в департаменте транспорта столицы.



В субботу с 08:00 до 16:00 автомобили не смогут проехать по отдельным участкам улицы Косыгина. Ограничение затронет отрезок от проспекта Вернадского до дома 2, а также участок от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского.

Основной объём перекрытий запланирован на воскресенье. В этот день проезд будет закрыт:

  • на Ростовской, Саввинской, Новодевичьей и Лужнецкой набережных;
  • на Бережковской набережной (в направлении Бородинского моста);
  • на отдельных участках улиц Косыгина и Лужники;
  • на отрезках Мичуринского и Вернадского проспектов;
  • на Воробьёвском шоссе;
  • на Бородинском мосту и на мосту Лужники (в сторону центра);
  • на съезде с Бородинского моста на Ростовскую набережную, а также в его боковом проезде в сторону центра.
Александр Огарёв

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