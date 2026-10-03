Москвичам рассказали об ограничения движения на улицах и набережных

03 октября 2026, 00:48

Дептранс: 3 и 4 октября движение на улицах и набережных Москвы будет ограничено

Фото: iStock/yulenochekk

В предстоящие выходные, 3 и 4 октября, в Москве из‑за полумарафона «Моя столица» временно ограничат движение транспорта. Об этом проинформировали в департаменте транспорта столицы.





В субботу с 08:00 до 16:00 автомобили не смогут проехать по отдельным участкам улицы Косыгина. Ограничение затронет отрезок от проспекта Вернадского до дома 2, а также участок от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского.



Основной объём перекрытий запланирован на воскресенье. В этот день проезд будет закрыт:

