Нейропсихолог развеял популярные мифы о хорошем сне
Эксперт по сну Венди Троксель и нейропсихолог Джулия Коган перечислили популярные советы, которые, по их мнению, не помогают наладить сон, а иногда даже вредят. Свои выводы они привели в беседе с изданием Women's Health.
Главным заблуждением специалисты назвали идею, что спать необходимо обязательно восемь часов. Они посоветовали не привязываться к этой цифре, так как норма сна индивидуальна, а одна ночь с недосыпом вряд ли заметно отразится на здоровье.
По словам Коган, многие неправильно понимают рекомендации по гигиене сна. Плотные шторы, тишина в спальне и отказ от гаджетов перед сном действительно помогают высыпаться, но бессонницу и другие нарушения сна они не лечат — с ними справиться эффективнее когнитивно-поведенческая терапия.
Троксель добавила, что сомнительную пользу приносят БАДы для сна, включая популярные магний и мелатонин. Не лучшим решением она считает и трекеры сна: по мнению эксперта, надежнее ориентироваться на собственные ощущения, а не на их показатели.
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