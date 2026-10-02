Нейропсихолог развеял популярные мифы о хорошем сне

02 октября 2026, 19:56

Эксперт по сну Троксел раскритиковала правило о восьмичасовом сне

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Эксперт по сну Венди Троксель и нейропсихолог Джулия Коган перечислили популярные советы, которые, по их мнению, не помогают наладить сон, а иногда даже вредят. Свои выводы они привели в беседе с изданием Women's Health.