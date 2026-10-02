Столетняя британка назвала секрет долголетия
The Shuttle: Британка назвала семью секретом долголетия
Жительница Великобритании Джоан Ингланд отпраздновала 100-летний юбилей в окружении родных и друзей. Об этом сообщает The Shuttle.
На празднике собрались двое детей женщины, четверо внуков и семеро правнуков. Ингланд назвала большую семью главным секретом своего долголетия. По словам юбилярши, близкие люди придают ей силы и помогают сохранять желание жить.
115-летняя пенсионерка перед смертью поделилась секретом долголетия. Собеседница жила в Японии.
Кроме того, терапевт перечислила ключевые правила здоровой и долгой жизни. Подробности — в нашем материале.
Читайте также: