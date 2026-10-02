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Столетняя британка назвала секрет долголетия

The Shuttle: Британка назвала семью секретом долголетия
Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Жительница Великобритании Джоан Ингланд отпраздновала 100-летний юбилей в окружении родных и друзей. Об этом сообщает The Shuttle.



На празднике собрались двое детей женщины, четверо внуков и семеро правнуков. Ингланд назвала большую семью главным секретом своего долголетия. По словам юбилярши, близкие люди придают ей силы и помогают сохранять желание жить.

115-летняя пенсионерка перед смертью поделилась секретом долголетия. Собеседница жила в Японии.

Кроме того, терапевт перечислила ключевые правила здоровой и долгой жизни. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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