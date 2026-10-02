Тушу кита в 31 тонну вынесло на популярный пляж
Мертвого кита нашли на одном из самых известных пляжей австралийского Кембриджа. Об этом сообщает abc.net.au.
Длина животного составляет 13 метров, а вес достигает 31 тонны. По словам местных жителей, туша привлекла к побережью голодных акул. Министерство рыболовства решило воспользоваться инцидентом, чтобы пометить хищных рыб: сотрудники отлавливают их на мелководье и оставляют на них метки.
Мэр города Гэри Мак заявил, что тушу уберут с пляжа с помощью специальной техники. Он призвал людей не запускать дроны рядом с разлагающимся животным и не взаимодействовать с ним. Заявление прозвучало на фоне сообщений о человеке, который забрался на зловонное тело.
Градоначальник назвал такое поведение крайне неприемлемым, подчеркнув, что речь идет не об игрушке, а о мертвом животном, которое нужно утилизировать как можно скорее. Он также отметил, что эта операция обойдется в очень крупную сумму.
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