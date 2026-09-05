Юрист рассказала, что можно лечить по ОМС

05 сентября 2026, 22:28

Юрист Белова: лечить по ОМС можно более 20 состояний и болезней

Фото: istockphoto/sudok1

Медицинский юрист Мария Белова напомнила о расширенных возможностях получения бесплатной помощи по полису ОМС. Об этом пишет РИА Новости.