Юрист рассказала, что можно лечить по ОМС
Медицинский юрист Мария Белова напомнила о расширенных возможностях получения бесплатной помощи по полису ОМС. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно постановлению правительства, вступившему в силу в декабре 2025 года, российские граждане могут рассчитывать на бесплатное лечение по более чем 20 основным группам заболеваний и патологических состояний. В обновленный перечень вошли как широко распространенные инфекционные и паразитарные болезни, так и серьезные системные нарушения. В частности, программа охватывает онкологические новообразования, эндокринные расстройства, сахарный диабет и другие метаболические нарушения, заболевания нервной и кроветворной систем, а также патологии иммунитета.
Кроме того, бесплатная помощь предусмотрена при офтальмологических проблемах, болезнях уха, сердечно-сосудистых патологиях, респираторных и пищеварительных расстройствах (за исключением зубного протезирования), мочеполовых нарушениях, дерматологических заболеваниях, а также болезнях опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани. Отдельные пункты посвящены травмам, отравлениям и последствиям внешних воздействий.
Особое внимание уделили врожденным аномалиям, хромосомным дефектам, психическим расстройствам и поведенческим отклонениям. Также в систему ОМС включили ведение беременности, роды, аборты, послеродовой период и состояния, возникающие у младенцев в перинатальный период. Помимо лечения уже диагностированных заболеваний, подчеркнула Белова, каждый застрахованный имеет право на ежегодный профилактический медицинский осмотр, что позволяет выявлять риски и начинать терапию на ранних стадиях.
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