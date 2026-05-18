Энтомолог рассказали, появятся ли в в столичном регионе ядовитые пауки из-за потепления

18 мая 2026, 16:27

Энтомолог Каширский: Пауки из семейства черных вдов не приживутся в Подмосковье

Фото: iStock/mep-elena

Пауки из семейства черных вдов пока не смогут прижиться в столичном регионе из-за влажного климата. Об этом рассказал энтомолог Александр Каширский.





Ранее исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин не исключил, что из-за потепления в центральных регионах России в столичном регионе может прижиться паук каракурт из семейства черных вдов.



При этом Каширский в разговоре с Москвой 24 отметил, что для этого должно произойти глобальное изменение климата, а на это могут уйти десятки и даже сотни лет.





«Каракуртам необходим сухой климат, поэтому они обитают в теплых полупустынных и пустынных местностях. В России их можно встретить, например, в Волгоградской, Астраханской и Ростовской областях. В Москве и Подмосковье появление такого вида пока невозможно из-за высокой влажности», — пояснил энтомолог.