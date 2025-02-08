«Вымирание животных»: климатолог назвал жуткое последствие теплых зим

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Постоянные теплые зимы оказывают как кратковременное, так и долговременное воздействие на животный мир. Они могут привести к раннему выходу животных из спячки, что нарушает их репродуктивные циклы, а могут привести к настоящему вымиранию, так как телпые зимы — лишь один из аспектов глобального потепления. Об этом заявил климатолог Арсений Юрганов в беседе с RuNews24.Ru.
«Теплые зимы — лишь один из аспектов глобального потепления. В целом повышение температуры приводит к ограничению климатических зон и, соответственно, к смещению ареалов обитания животных. Виды, неспособные быстро адаптироваться к новым условиям, могут оказаться на грани вымирания. Изменение климата отражается на различных видах животного мира, что приводит к нарушению пищевой цепочки», — пояснил он.Климатолог добавил, что изменение климата также влияет и на стихийные бедствия, увеличивая их частоту и длительность. Засухи, ураганы и наводнения, по его словам, будут случаться чаще, а длиться дольше.
Юрганов также подчеркнул, что даже одна теплая зима может пагубно отразиться на животном мире.
«Медведи могут просыпаться раньше времени, не имея возможности накопить достаточно жира для выживания. Раннее цветение растений, вызванное теплой зимой, может привести к нехватке пищи для птиц. Теплые зимы с небольшим количеством снега усложняют зайцам маскировку от хищников», — отметил специалист.Читайте также:
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