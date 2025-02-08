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«Вымирание животных»: климатолог назвал жуткое последствие теплых зим

Климатолог Юрганов: теплые зимы могут привести к вымиранию животных
Фото: iStock/USO

Фото: iStock/USO

Постоянные теплые зимы оказывают как кратковременное, так и долговременное воздействие на животный мир. Они могут привести к раннему выходу животных из спячки, что нарушает их репродуктивные циклы, а могут привести к настоящему вымиранию, так как телпые зимы — лишь один из аспектов глобального потепления. Об этом заявил климатолог Арсений Юрганов в беседе с RuNews24.Ru.
«Теплые зимы — лишь один из аспектов глобального потепления. В целом повышение температуры приводит к ограничению климатических зон и, соответственно, к смещению ареалов обитания животных. Виды, неспособные быстро адаптироваться к новым условиям, могут оказаться на грани вымирания. Изменение климата отражается на различных видах животного мира, что приводит к нарушению пищевой цепочки», — пояснил он.
Климатолог добавил, что изменение климата также влияет и на стихийные бедствия, увеличивая их частоту и длительность. Засухи, ураганы и наводнения, по его словам, будут случаться чаще, а длиться дольше.


Юрганов также подчеркнул, что даже одна теплая зима может пагубно отразиться на животном мире.
«Медведи могут просыпаться раньше времени, не имея возможности накопить достаточно жира для выживания. Раннее цветение растений, вызванное теплой зимой, может привести к нехватке пищи для птиц. Теплые зимы с небольшим количеством снега усложняют зайцам маскировку от хищников», — отметил специалист.
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Златоустов день 9 февраля: что нужно делать, чтобы не столкнуться с изменой и сохранить здоровье
08 февраля 2025, 12:52

Фото: iStock/fordeno

В 2025 году 9 февраля отмечается народный праздник — Златоустов день. В соответствии с церковным календарём, православные христиане вспоминают в это день святителя, архиепископа Константинопольского Иоанна Златоуста.
О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Церковь Иоанна Златоуста в Ярославской области (Фото: iStock/siete_vidas)

Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, — один из трех великих святителей вместе с Василием Великим и Григорием Богословом. Он родился около 347 года в Антиохии в семье военачальника. Его отец умер, когда Иоанн был еще младенцем, и мать воспитывала его одна. Иоанн получил хорошее образование и рано начал изучать Священное Писание.

В 367 году его крестил епископ Мелетий, который стал для него духовным наставником. После смерти матери Иоанн стал монахом и посвятил себя молитве и изучению Бога. Хотя его считали достойным епископом, он скромно отказался от этой должности. В это время он написал важные богословские труды.

Иоанн стал известным проповедником, получив прозвище «Златоуст» за свои красноречивые проповеди. Он много времени уделял помощи бедным, и при нем церковь в Антиохии поддерживала тысячи нуждающихся. Святой также активно занимался миссионерской деятельностью, что способствовало распространению христианства в различных регионах.

В 404 году Иоанн Златоуст подвергся гонениям со стороны императрицы Евдоксии. Святителя сослали в ссылку. В ту же ночь, после того как святитель покинул город, в Константинополе произошло сильное землетрясение. Императрица, чья совесть была нечиста, очень испугалась. В глубине души она подумала, что это знак свыше, посланный ей и городу за её неправедные поступки, и вернула святого обратно.

А спустя 2 месяца из-за доносов Иоанна Златоуста окончательно удалили из столицы в Армению. После этого по­жар об­ра­тил в пе­пел зда­ние се­на­та. Затем последовали разрушительные набеги варваров. И, наконец, в октябре 404 года, в муках, при родах, скончалась сама императрица Евдокия.

Когда святой Иоанн был в Армении, он помогал своим духовным детям. Он писал письма епископам из Азии, Африки и Европы, а также своим друзьям в Константинополе. В письмах он утешал и поддерживал своих сторонников.

Зимой 406 года святой заболел и не мог ходить. Но его враги не оставляли его в покое. Из столицы пришёл приказ перевести его в город Питнус (Пицунду, в Абхазии).
Святой, который был очень болен, с конвоем три месяца шёл в дождь и жару. В Команах он потерял силы. У склепа святого Василиска Иоанн увидел мученика. Мученик сказал: «Не унывай, брат Иоанн! Завтра мы будем вместе». Святой причастился и сказал: «Слава Богу за всё!» — и умер 14 сентября 407 года.

В православной церкви есть три праздника, посвящённых Иоанну Златоусту. Они отмечаются 26 ноября (день памяти святителя), 27 сентября (день представления Иоанна Златоуста) и 9 февраля (перенесение мощей святителя).

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Приметы 9 февраля


Фото: iStock/Viktoriya Telminova

  • На полях лежат пушистые, рыхлые снежные холмы — это предвестник хорошего урожая.
  • Белая Луна — к холодной погоде, красноватая — к ветреной.
  • Собаки валяются на снегу – к вьюге.
  • Оттепель в этот день обманчива – надолго не продержится, будут еще морозы.

Что можно делать в Златоустов день


1. В этот день можно обратиться за помощью к святому Иоанну Златоусту. Просить его о поддержке в обучении, освоении грамоты и обретении духовной силы.

2. Зажечь свечу и установить её в центральной части дома. Свеча должна гореть в течение всего дня. Согласно поверью, это обеспечит здоровье всем членам семьи на протяжении всего года, а также принесёт в дом гармонию, любовь и благополучие.

3. В этот день, согласно преданиям, ведьмы особенно сильны в своих чарах, поэтому люди старались защитить себя и своих близких. Для этого они проводили различные ритуалы и произносили специальные заклинания, чтобы обрести удачу и и защитить родных.

Что нельзя делать в этот день


  • Крутить на пальце кольцо — это может привести к предательству и неверности.
  • Дарить и получать подарки. Считается, что в этот день это может принести неприятности и вместе с подарком в семью попадет зло.
  • Использовать для топки печи сырые дрова. По поверьям, в противном случае в доме на год поселятся печали и несчастья.
  • Незамужним девушкам опасно обжигаться и раниться острыми предметами. На них могут наложить венец безбрачия.

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В США растет интерес к поездкам в Россию
Генконсул Захаров: в США растет интерес к поездкам в Россию
08 февраля 2025, 10:54

Фото: iStock/Sven Loeffler

Генеральное консульство России в Нью-Йорке видит «некоторое увеличение» выдаваемых виз, что говорит о росте интереса к поездкам в РФ. Об этом сообщил РИА Новости генконсул Александр Захаров.
Захаров пояснил, что оформление загранпаспортов, подтверждение гражданства и нотариальные функции оказались востребованными в прошлом году. По словам генконсула, ведомство также зафиксировало «всплеск обращений» по получению российского гражданства со стороны украинцев после требований властей Украины о постановке на учет граждан призывного возраста, находящихся за границей.

Уточняется, что заявки были получены от 54 граждан Украины, в том числе тех, чьи родители уже стали россиянами.

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#украина
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Раскрыта причина смерти Дэвида Линча
TMZ: причиной смерти режиссера Дэвида Линча стала остановка сердца на фоне ХОБЛ
08 февраля 2025, 09:04

Фото: iStock/jorgeantonio

Причиной смерти известного американского кинорежиссера Дэвида Линча стала остановка сердца на фоне хронической обструктивной болезни легких. Об этом пишет издание TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти.
О кончине 78-летнего кинематографиста сообщили его родственники. В прошлом году Линч заявил, что у него диагностирована эмфизема, вызванная курением, и он, вероятно, больше не сможет покидать свой дом, чтобы заниматься режиссерской деятельностью.

Зарубежные издания отмечают, что Дэвид Линч радикально изменил американский кинематограф своим художественным видением.

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#дом
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#режиссёр
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#здоровье
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Минобороны РФ подало в суд на РЖД и планирует отсудить миллионы рублей
Министерство обороны РФ подало иск в суд на РЖД более чем на 5,5 млн рублей
08 февраля 2025, 05:29

Фото: iStock/Dmitriy8

В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление от Министерства обороны Российской Федерации к ОАО «Российские железные дороги». Сумма иска составляет более 5,5 миллиона рублей, согласно материалам дела, которые передает ТАСС.
В заявлении указана точная сумма — 5 миллионов 515 тысяч 579 рублей. Иск был подан 4 февраля 2025 года

Информации о деталях иска или о статусе его принятия к производству Арбитражным судом Москвы пока не предоставлено.

Ранее выяснилось, что после ЧП с разливом мазута погибло уже более 80 дельфинов. По данным Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа», тела животных обнаруживали на побережье в Тамани, Анапе и Новороссийске, в Туапсинском районе и Сочи.

Директор центра Татьяна Белей подтвердила, что основная часть смертей произошла после второй половины декабря.

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Стало известно, на что чаще всего тратится материнский капитал
Соцфонд РТ: чаще всего семьи тратят материнский капитал на покупку жилья
08 февраля 2025, 00:58

Фото: iStock/simpson33

В 2024 году татарстанские семьи чаще всего тратили материнский капитал на улучшение жилищных условий. Об этом сообщила пресс-служба Соцфонда РТ в беседе с «Татар-информом». Как отмечается, 16 тысяч семей потратили маткапитал на эти цели в прошлом году.
«С начала реализации программы выдано около 429 тыс. сертификатов, из них в проактивном режиме — 11,7 тыс. В настоящее время более 402 тыс. семей распорядились средствами государственной поддержки. Более 321 тыс. семей направили на улучшение жилищных условий свыше 141 млрд рублей», — приводят в издании сообщение регионального Соцфонда.
При этом большая часть семей (13,5 тыс.), тративших маткапитал на покупку жилья в прошлом году, использовали его с привлечением ипотеки. Лишь 2,4 тыс. тратили его на прямое приобретение квартиры.

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