«Вымирание животных»: климатолог назвал жуткое последствие теплых зим

Постоянные теплые зимы оказывают как кратковременное, так и долговременное воздействие на животный мир. Они могут привести к раннему выходу животных из спячки, что нарушает их репродуктивные циклы, а могут привести к настоящему вымиранию, так как телпые зимы — лишь один из аспектов глобального потепления. Об этом заявил климатолог Арсений Юрганов в беседе с RuNews24.Ru.