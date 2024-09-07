Футбольная сборная России не может вылететь из Вьетнама из-за тайфуна

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Матч сборной России с командой Таиланда, запланированный на 7 августа, был отменён из-за урагана. Однако сразу вылететь в Москву футболисты не смогут по той же причине.
Ещё накануне вьетнамские синоптики предупреждали, что на Ханой надвигается тайфун «Яга», который может стать самым сильным за последние десять лет, сообщает «Чемпионат.ком». Сегодня утром на город обрушился ураганный ветер, который буквально сбивал с ног, и стало очевидным, что запланированный матч с Таиландом провести не удастся.
Однако после того, как стало известно, что игра отменена, российские футболисты и другие члены делегации не смогли вылететь в Москву. Аэропорт в Ханое закрыт, в данный момент авиасообщение не осуществляется.
Изначально вылет команды домой был запланирован на 8 августа. Пока остаётся неизвестным, когда погода позволит возобновить авиаперелёты.
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Однако после того, как стало известно, что игра отменена, российские футболисты и другие члены делегации не смогли вылететь в Москву. Аэропорт в Ханое закрыт, в данный момент авиасообщение не осуществляется.
Изначально вылет команды домой был запланирован на 8 августа. Пока остаётся неизвестным, когда погода позволит возобновить авиаперелёты.
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Александр Бойцов