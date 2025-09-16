Синоптик раскрыла, когда в Новосибирске выпадет снег
Синоптик Кичанова: в Новосибирске до конца сентября снега не будет
В Новосибирске ожидается тёплая погода в рамках климатической нормы. Об этом рассказала начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.
По её прогнозу, сентябрь в городе обещает быть спокойным и предсказуемым с метеорологической точки зрения.
«До конца месяца снег не прогнозируется. В конце месяца температура может опускаться до –3…+2 °C ночью, а днём воздух будет прогреваться достаточно хорошо», — рассказала Кичанова в беседе с Om1 Новосибирск.
При этом она добавила, что летнего тепла новосибирцам ждать не стоит, однако на следующей неделе днём воздух будет прогреваться до +22 °C и без осадков.
По словам синоптика, такая погода соответствует климатической норме.
Тем временем руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал RT, что в Центральной России уже 18 сентября ожидается существенное изменение характера погоды.
«В центральных областях в четверг сложится двоякая ситуация. Я бы сказал, что повсеместно дождей не будет. Регионы на юго-востоке и востоке — Владимир, Рязань, Липецк, Тамбов — они вообще обойдутся без осадков», — отметил специалист.
В столичном регионе пройдут кратковременные дожди, а температура в пятницу понизится до +15 °С.