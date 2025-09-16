Синоптик раскрыла, когда в Новосибирске выпадет снег

16 сентября 2025, 17:15

Синоптик Кичанова: в Новосибирске до конца сентября снега не будет

Фото: iStock/Smileus

В Новосибирске ожидается тёплая погода в рамках климатической нормы. Об этом рассказала начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.





По её прогнозу, сентябрь в городе обещает быть спокойным и предсказуемым с метеорологической точки зрения.





«До конца месяца снег не прогнозируется. В конце месяца температура может опускаться до –3…+2 °C ночью, а днём воздух будет прогреваться достаточно хорошо», — рассказала Кичанова в беседе с Om1 Новосибирск.

