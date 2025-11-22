Синоптики спрогнозировали холодную и пасмурную погоду на выходные в столичном регионе

22 ноября 2025, 14:49

«Яндекс Погода»: в выходные в Москве ожидается холодная и пасмурная погода

Фото: iStock/Nastco

В выходные, 22 и 23 ноября, в столичном регионе установится холодная и пасмурная погода. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на синоптиков «Яндекс Погоды».





Согласно прогнозу, 22 ноября температура составит +2 °С, а ночью понизится до +1 °С.





«В городах Подмосковья — таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово — температура днем будет близкой к московской, около +2 °С, а погодные условия останутся аналогичными столичным», — уточнили синоптики.

«В ночь на воскресенье пройдут осадки: снег, который постепенно перейдёт в мокрый снег и дождь. Осадки будут всю неделю. Температура воздуха в начале недели — -1...+1 °С», — уточнил специалист.