Синоптики спрогнозировали холодную и пасмурную погоду на выходные в столичном регионе

«Яндекс Погода»: в выходные в Москве ожидается холодная и пасмурная погода
В выходные, 22 и 23 ноября, в столичном регионе установится холодная и пасмурная погода. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на синоптиков «Яндекс Погоды».
Согласно прогнозу, 22 ноября температура составит +2 °С, а ночью понизится до +1 °С.
«В городах Подмосковья — таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово — температура днем будет близкой к московской, около +2 °С, а погодные условия останутся аналогичными столичным», — уточнили синоптики.
В воскресенье в Москве и Подмосковье будет холодно и пасмурно. Также ожидается ветер с порывами до 10 м/с. В течение всего дня и ночи температура воздуха составит 0 °С.
Тем временем синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал RT, что на следующей неделе температура в Москве превысит климатическую норму на 3—6 °С.
«В ночь на воскресенье пройдут осадки: снег, который постепенно перейдёт в мокрый снег и дождь. Осадки будут всю неделю. Температура воздуха в начале недели — -1...+1 °С», — уточнил специалист.
Ильин добавил, что в середине недели потеплеет до +2...+4 °С, однако к выходным столбики термометров вновь покажут около 0 °С.