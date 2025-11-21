В Новосибирске пенсионерка травмировалась, поскользнувшись на обледенелой дороге
В микрорайоне Пашино Калининского района Новосибирска пожилая женщина поскользнулась и упала на обледенелом тротуаре, получив серьёзную травму.
По словам очевидца, тротуар был полностью покрыт ледяной коркой.
«Самостоятельно встать не могла и потом, когда мы ей помогли подняться, стоять тоже не смогла. Пришлось нам с прохожей женщиной стоять и держать так её посреди ледяного тротуара минут 40–50 до приезда скорой помощи», — приводит Om1 Новосибирск слова мужчины.
По его словам, тротуары в Пашино не были обработаны от гололёда. Однако после инцидента пешеходные дорожки начали посыпать.
В районной администрации подтвердили, что в Пашино провели работы по обработке тротуаров противогололёдными материалами.