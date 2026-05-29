Москвичам спрогнозировали аномально холодную погоду в ближайшие дни

29 мая 2026, 11:15

Синоптик Позднякова: улучшение погоды ожидается в конце первой пятидневки июня

Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве на ближайшие дни. По её словам, существенное улучшение погодных условий наступит в конце первой пятидневки июня.





В беседе с RT синоптик сообщила, что 29 мая в столице ожидается сырая и пасмурная погода с температурой +11...+13 °C. Позднякова заявила, что 30 мая выпадет много осадков и сохранится плотный северный ветер.

«Ночь останется такой же прохладной, как и накануне: минимальная температура в Москве +4...+6 °C, по региону может понижаться до +2 °C. Дневная температура за счёт того, что завтра мы ждём чуть больше просветов, подрастёт до +13...+15 °C в Москве и +10...+15 °C по области», — уточнила эксперт.