Россиянам с июня грозит наказание за разговор по мобильному телефону на АЗС
Автовладельцы, которые разговаривают по телефону рядом с топливной колонкой вне салона машины, могут столкнуться с отказом в обслуживании на АЗС или попасть в черный список. Об этом ТАСС рассказала адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева.
С 1 июня МЧС и топливный сектор вводят новые правила противопожарной безопасности для автозаправочных станций. В частности, запрещено использовать мобильный телефон рядом с колонкой вне автомобиля, чтобы избежать случайных искр. Единственное исключение — оплата через QR-код на терминале.
Гребнева подчеркнула, что на текущий момент отдельной административной ответственности за это нарушение не предусмотрено. Однако владельцы АЗС могут отказать клиенту в обслуживании, деактивировать колонку, отменить оплату и потребовать покинуть территорию. Они также имеют право внести нарушителя в черный список.
Адвокат добавила, что сотрудники АЗС могут вызвать полицию, если сочтут действия человека угрозой безопасности. В таком случае вопрос о возможном правонарушении будут решать правоохранительные органы.
