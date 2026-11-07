Москвичам спрогнозировали морозные выходные со снегом

07 ноября 2026, 08:49

Синоптик Позднякова: в выходные в Москве пройдёт снег и образуется гололедица

Фото: Istock/Arseniy Rogov

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве в выходные ожидаются снег и гололедица, температура воздуха составит до плюс трёх градусов.





В беседе с РИА Новости синоптик заявила, что 7 и 8 ноября атмосферное давление будет расти.

«Мы будем находиться на периферии холодного антициклона. Местами в выходные дни пройдёт небольшой снег, в утренние часы ожидается гололедица», — рассказала эксперт.