Москвичам спрогнозировали морозные выходные со снегом
Синоптик Позднякова: в выходные в Москве пройдёт снег и образуется гололедица
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве в выходные ожидаются снег и гололедица, температура воздуха составит до плюс трёх градусов.
В беседе с РИА Новости синоптик заявила, что 7 и 8 ноября атмосферное давление будет расти.
«Мы будем находиться на периферии холодного антициклона. Местами в выходные дни пройдёт небольшой снег, в утренние часы ожидается гололедица», — рассказала эксперт.Позднякова отметила, что максимальная температура воздуха в субботу в Москве, согласно прогнозу, составит плюс один-три градуса, по региону — от минус одного до плюс трёх градусов. Она подчеркнула, что в субботу сохранится северо-западный ветер со скоростью пять-десять метров в секунду.
По словам специалиста, в воскресенье минимальная температура воздуха ожидается в диапазоне от минус одного до плюс одного градуса, дневная температура в столице — плюс один — плюс три градуса.