Орнитолог раскрыла, где в Москве можно встретить снегирей

29 октября 2026, 10:44

Орнитолог Чернова: снегирей можно увидеть у ясеней и плодовых деревьев

Фото: iStock/Wirestock

В Москве заметить снегирей можно в районах, где растут ясени и плодовые деревья. О том, почему эти птицы появляются в городе с наступлением холодов и какие угощения им подходят, Москве 24 рассказала сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России, орнитолог Елена Чернова.