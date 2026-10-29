Орнитолог раскрыла, где в Москве можно встретить снегирей
В Москве заметить снегирей можно в районах, где растут ясени и плодовые деревья. О том, почему эти птицы появляются в городе с наступлением холодов и какие угощения им подходят, Москве 24 рассказала сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России, орнитолог Елена Чернова.
Ранее москвичи уже сообщали о появлении красногрудых снегирей в столице. По словам специалиста, увидеть этих птиц ранней теплой осенью — большая удача. Снегири круглый год живут в лесопарках Московского региона, однако в город начинают перемещаться преимущественно с наступлением устойчивых холодов. В столице им проще находить пищу, а температура воздуха обычно выше, чем за городом.
При этом численность снегирей в Подмосковье за последние годы сократилась. Одной из причин стало недостаточное количество подходящих для них деревьев и кустарников. Как пояснила Чернова, семена американского клена, широко распространенного в регионе, этим птицам не нравятся. Гораздо больше они предпочитают семена ясеня.
Поэтому вероятность встретить снегирей выше в местах, где растут ясени. Иногда птицы прилетают к кормушкам и прикормочным площадкам, а также кормятся на плодовых деревьях. Впрочем, фрукты и ягоды привлекают их не так сильно, как свиристелей.
Для подкормки снегирей специалист рекомендует использовать несоленое сало и нежареные семечки, в том числе канареечные и конопляные. По словам Черновой, птицы также оценят вареное вкрутую яйцо. Из круп наиболее подходящим вариантом станет перловка.
При этом некоторые привычные продукты могут навредить пернатым. Орнитолог не советует добавлять в кормушки пшено, поскольку в нем недостаточно микроэлементов, необходимых птицам. Белый хлеб также не относится к полезному корму: несмотря на привлекательный вкус, он может нарушать обмен веществ.
Еще опаснее для снегирей черный хлеб. Он плохо переваривается, из-за чего организм расходует дополнительные силы, особенно необходимые птицам в холодный сезон. Отдельную угрозу представляют соленые продукты: они нарушают ионный обмен и способны привести к гибели пернатых, заключила Чернова.
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