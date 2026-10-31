Синоптик ответила, какая погода ждет Петербург в ноябре
В Санкт-Петербурге ноябрьские похолодания могут сопровождаться морозами до минус 17 градусов. Об этом ТАСС сообщила ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина.
По её словам, в ночные часы при похолоданиях в городе ожидается от минус 12 до минус 17 градусов. Дневная температура может быть ниже, чем в Москве, — от минус 5 до минус 10 градусов.
Как отметила синоптик, преобладающая температура в Петербурге в течение месяца составит ночью минус 1-6 градусов, днём — около нуля. Температурный фон ожидается немного выше климатической нормы.
В Архангельской и Вологодской областях, а также в Республике Коми прогнозируется от минус 7 до минус 12 градусов ночью и от минус 2 до минус 7 градусов днём. При похолоданиях температура ночью может понижаться до минус 17-22 градусов, а днём ожидаются ощутимые морозы — минус 10-15 градусов, заключила Паршина.
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