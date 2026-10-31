Синоптик ответила, какая погода ждет Петербург в ноябре

31 октября 2026, 22:59

Синоптик Паршина: В Петербурге в ноябре могут быть морозы до 17 градусов

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Санкт-Петербурге ноябрьские похолодания могут сопровождаться морозами до минус 17 градусов. Об этом ТАСС сообщила ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина.