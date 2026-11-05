«Снег, мороз и гололёд»: Москвичей предупредили о сложной погоде на выходных

05 ноября 2026, 11:10

Синоптик Ильин: в Москве и Подмосковье ожидается гололедица и морозы до -6 °C

Фото: Istock/Iuliia Leonteva

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в Москве и Подмосковье в ближайшие дни на дорогах ожидается гололедица.





В беседе с RT эксперт заявил, что 6 ноября местами в течение суток пройдёт небольшой снег.

«Ветер северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Преобладать будет облачная погода. Ночью в Москве около 0…+2 °C, а в дневные часы — до +1…+3 °C», — отметил он.

«Днём же ожидается около 0…+5 °C. В ночь на воскресенье также возможен небольшой снег. Днём облачная погода без осадков. Ветер в выходные стихнет до 3-8 м/с», — рассказал он.