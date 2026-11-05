«Снег, мороз и гололёд»: Москвичей предупредили о сложной погоде на выходных
Синоптик Ильин: в Москве и Подмосковье ожидается гололедица и морозы до -6 °C
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в Москве и Подмосковье в ближайшие дни на дорогах ожидается гололедица.
В беседе с RT эксперт заявил, что 6 ноября местами в течение суток пройдёт небольшой снег.
«Ветер северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Преобладать будет облачная погода. Ночью в Москве около 0…+2 °C, а в дневные часы — до +1…+3 °C», — отметил он.При этом синоптик предупредил, что на дорогах будет гололедица. В ночь на субботу, по его словам, в Москве ожидается около -3…-1 °C, по области местами до -5 °C. Днём температура намечается около 0 °C, гололедица сохранится. Ильин сообщил, что в ночь на 8 ноября в столичном регионе мороз усилится до -6…-1 °C.
«Днём же ожидается около 0…+5 °C. В ночь на воскресенье также возможен небольшой снег. Днём облачная погода без осадков. Ветер в выходные стихнет до 3-8 м/с», — рассказал он.Эксперт заключил, что атмосферное давление вырастет с 744 мм 6 ноября до 752 мм ртутного столба 8 ноября.