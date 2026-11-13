Москвичам спрогнозировали снег в новогоднюю ночь
Начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок оценил вероятность снега в Москве на Новый год. Его слова приводит ТАСС.
Терешонок заявил, что снежный покров в столичном регионе 31 декабря, скорее всего, сформируется. При этом он отметил, что в последние годы высота сугробов к празднику оказывалась в четыре–восемь раз ниже климатической нормы и достигала лишь 2–6 см.
В 2017 году, по словам метеоролога, снег вообще отсутствовал — впервые за весь 90-летний период наблюдений. Синоптик сообщил, что температура в декабре ожидается около климатической нормы, однако может превысить её на 1–4 градуса. Средняя температура месяца составит от -4 до 0 °C.
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