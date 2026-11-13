Москвичам спрогнозировали снег в новогоднюю ночь

13 ноября 2026, 13:31

Синоптик Терешонок: 31 декабря в Москве сформируется снежный покров

Фото: Istock/Pavel Byrkin

Начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок оценил вероятность снега в Москве на Новый год. Его слова приводит ТАСС.