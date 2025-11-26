Россияне массово обращаются к гороскопам и лунным календарям в конце года

26 ноября 2025, 13:17

Фото: iStock/Oksana Lyskova

С наступлением конца года в России заметно вырос спрос на гороскопы, лунные календари и различные прогнозы. Как показало исследование социальной сети «Одноклассники» каждый десятый россиянин читает предсказания ежедневно.





Как сообщает «Газета.Ru», половина жителей страны (50%) допускают влияние фаз Луны на свою жизнь — чаще всего это женщины и россияне старше 65 лет. Более 35% участников используют лунный календарь регулярно или время от времени, и именно старшее поколение проявляет к нему самый высокий интерес.



Главные сферы применения лунного календаря — садоводство и уход за растениями (44%). Каждый третий использует его из любопытства, а 21% следят за лунными фазами для контроля самочувствия.



