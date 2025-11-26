Россияне массово обращаются к гороскопам и лунным календарям в конце года
С наступлением конца года в России заметно вырос спрос на гороскопы, лунные календари и различные прогнозы. Как показало исследование социальной сети «Одноклассники» каждый десятый россиянин читает предсказания ежедневно.
Как сообщает «Газета.Ru», половина жителей страны (50%) допускают влияние фаз Луны на свою жизнь — чаще всего это женщины и россияне старше 65 лет. Более 35% участников используют лунный календарь регулярно или время от времени, и именно старшее поколение проявляет к нему самый высокий интерес.
Главные сферы применения лунного календаря — садоводство и уход за растениями (44%). Каждый третий использует его из любопытства, а 21% следят за лунными фазами для контроля самочувствия.
В гороскопы верит также примерно половина опрошенных. Каждый десятый читает их ежедневно, еще 50% — периодически. Большинство читателей (59%) считают, что предсказания довольно часто совпадают с реальностью. Люди старшего возраста реже обращают внимание на совпадения.
Чаще всего пользователей интересуют прогнозы на удачу (26%) и здоровье (23%). Женщины чаще выбирают темы про удачу, а мужчины — о здоровье. Основная мотивация — сравнивать предсказания с реальностью (42%), а также развлечение и улучшение настроения (28%). Старшее поколение читает гороскопы «по привычке», тогда как россияне до 44 лет — для помощи в принятии решений.
Кроме того, 18% респондентов ежедневно следят за прогнозами магнитных бурь. Женщины делают это заметно чаще мужчин (20% против 12%), а сильнее всех увлечены этой темой россияне старше 65 лет (23%).