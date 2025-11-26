В Петербурге заявили, что сувениры местных мастеров лучше китайского ширпотреба
Продукция петербургских ремесленников намного качественнее китайского сувенирного ширпотреба. Об этом рассказал председатель городского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.
По его словам, городские предприятия и местные ремесленники активно производят качественную и разнообразную сувенирную продукцию, успешно конкурируя с зарубежными производителями.
«Но они конкурируют с теми же китайцами не в низком ценовом сегменте, а в более высоком. То есть это не низкосортный массмаркет, выпущенный в Китае, а, как правило, лимитированные сувенирные серии, произведенные на берегах Невы, в том числе — ручная работа. Да, эта продукция стоит дороже», — сказал Светов «Петербургскому дневнику».
Он подчеркнул, что сувениры, изготовленные в Петербурге, уникальны и отличаются высоким качеством, поэтому покупатели всё чаще начали останавливать свой выбор именно на них.
Петербургские ремесленники заранее изготавливают большое количество сувениров к городским мероприятиям, поскольку спрос на нее среди туристов ежегодно увеличивается, заключил Светов.