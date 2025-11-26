В Петербурге заявили, что сувениры местных мастеров лучше китайского ширпотреба

26 ноября 2025, 13:15

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

Продукция петербургских ремесленников намного качественнее китайского сувенирного ширпотреба. Об этом рассказал председатель городского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.





По его словам, городские предприятия и местные ремесленники активно производят качественную и разнообразную сувенирную продукцию, успешно конкурируя с зарубежными производителями.





«Но они конкурируют с теми же китайцами не в низком ценовом сегменте, а в более высоком. То есть это не низкосортный массмаркет, выпущенный в Китае, а, как правило, лимитированные сувенирные серии, произведенные на берегах Невы, в том числе — ручная работа. Да, эта продукция стоит дороже», — сказал Светов «Петербургскому дневнику».