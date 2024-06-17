Москвичей ожидает дождливая неделя

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Практически всю неделю в Москве будут лить дожди, сопровождающиеся грозами. Об этом жителей столицы предупредила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Самый сильный дождь ожидается 17 июня. Однако в Москве при обильных осадках сохранится теплая погода. Ожидается порядка 22–27 градусов тепла, уточнила синоптик.
18 июня в Москве воздух прогреется до 20–25 градусов тепла, ночью температура опустится до 13–15 градусов.
По словам синоптика, со среды температура воздуха в Москве будет в пределах 22–27 градусов, что незначительно превышает климатическую норму.
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«На неделе в Москве установится ненастная погода. Прогнозируются кратковременные дожди различной интенсивности. Наиболее сильные осадки ожидаются в понедельник. Также возможны грозы. Столбики термометров при этом будут в диапазоне 23–26 градусов тепла», — рассказала Позднякова в интервью NEWS.ru.
18 июня в Москве воздух прогреется до 20–25 градусов тепла, ночью температура опустится до 13–15 градусов.
По словам синоптика, со среды температура воздуха в Москве будет в пределах 22–27 градусов, что незначительно превышает климатическую норму.
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