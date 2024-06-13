Синоптик Позднякова спрогнозировала улучшение погоды в Москве

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила о том, что погода в Москве сегодня, 13 июня, всё ещё будет напряжённой из-за дождей.
Однако уже в следующие дни погода будет улучшаться, считает эксперт.
А ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков спрогнозировал москвичам тёплые выходные.
Ранее климатолог и метеоролог Николай Терешонок заявлял, что из-за глобального потепления количество смерчей может увеличится даже в Москве.
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«Сегодняшний день ещё будет довольно напряжённым, потому что мы сегодня тоже ждём дожди. То, что касается последующих суток, всё-таки погода у нас будет улучшаться. Завтра ещё местами могут приниматься кратковременные дожди, но уже категории «сильные» они достигать не будут», — прокомментировала в беседе с RT Позднякова.
А ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков спрогнозировал москвичам тёплые выходные.
«В пятницу ожидается не более 22-24°C тепла. При этом ночные значения существенно не изменятся и пока останутся на уровне 16-18°C. А уже в выходные будет спокойная, солнечная, умеренно теплая погода: ночью 15-17°C, днём 24-26°C», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Старков.
Ранее климатолог и метеоролог Николай Терешонок заявлял, что из-за глобального потепления количество смерчей может увеличится даже в Москве.
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Мелисса Тимофеева