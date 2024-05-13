В загородных лагерях Подмосковья за лето смогут отдохнуть 100 тысяч детей

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Более ста загородных лагерей будет работать на территории Московской области этим летом, там смогут отдохнуть 100 тысяч детей, об этом сообщила на совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с членами подмосковного правительства и главами округов первый зампред правительства области Людмила Болатаева.
«Всего в Московской области будут работать 105 загородных лагерей. Это и федеральные, и региональные, и муниципальные, но в основном — это частные лагеря», — сказала Болатаева.Она добавила, что в 58 лагерях стоимость путёвки составляет лот 40 до 60 тысяч рублей, в 36 лагерях — от 60 до 80 тысяч рублей и в 11 лагерях — свыше 80 тысяч рублей. При этом 75 тысяч путёвок уже выкуплены.
Болатаева также отметила, что в Московской области будут работать 960 пришкольных лагерей, провести там смену смогут 80 тысяч детей.
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Лев Каштанов