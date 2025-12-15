Москвичей ожидает оттепельный период в конце недели
Синоптик Позднякова: температура в Москве превысит норму на 5-6 °С
На текущей неделе в Москве и Подмосковье ожидается заметное потепление. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По её прогнозу, предстоящей ночью в регионе возможен небольшой снег, при температуре порядка -4…-6 °С, а по области — до –8 °С.
«Уже днем во вторник при прохождении теплого атмосферного фронта начнутся осадки, возможны гололедные явления и повышение температуры. Максимальные значения днем достигнут 0…+2 °С в Москве и -2…+2 °С по области», — уточнила Позднякова в разговоре с «Известиями».
До конца недели морозов не ожидается. Ночная температура будет в пределах -2…+3 градусов, а днём — от -1 до +4 °С.
В разговоре с RT синоптик добавила, что 16 декабря в столичном регионе возможен гололёд.
«В последующие дни существенных осадков не ожидается. Температура воздуха вновь будет выше климатической нормы. Ночью — около 0 °С, и дневные температуры — +1...+3 °С. То есть тепло к нам возвращается», — уточнила Позднякова.
Тёплая погода продержится до 20 декабря, заключила специалист.