Москвичей ожидает оттепельный период в конце недели

15 декабря 2025, 18:10

Синоптик Позднякова: температура в Москве превысит норму на 5-6 °С

Фото: iStock/josefkubes

На текущей неделе в Москве и Подмосковье ожидается заметное потепление. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По её прогнозу, предстоящей ночью в регионе возможен небольшой снег, при температуре порядка -4…-6 °С, а по области — до –8 °С.





«Уже днем во вторник при прохождении теплого атмосферного фронта начнутся осадки, возможны гололедные явления и повышение температуры. Максимальные значения днем достигнут 0…+2 °С в Москве и -2…+2 °С по области», — уточнила Позднякова в разговоре с «Известиями».

«В последующие дни существенных осадков не ожидается. Температура воздуха вновь будет выше климатической нормы. Ночью — около 0 °С, и дневные температуры — +1...+3 °С. То есть тепло к нам возвращается», — уточнила Позднякова.