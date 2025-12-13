Синоптик сообщил о рекордном похолодании в Москве

13 декабря 2025, 08:36

Синоптик Леус: минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала зимы

Фото: iStock/baza178

Прошедшая ночь стала самой холодной с начала климатической зимы в Москве. Об этом в своем блоге написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.