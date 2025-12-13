Синоптик сообщил о рекордном похолодании в Москве
Прошедшая ночь стала самой холодной с начала климатической зимы в Москве. Об этом в своем блоге написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Синоптик объяснил, что резкое понижение температуры связано с прохождением холодного атмосферного фронта через центральные регионы европейской части России с севера на юг. В Москве, по его данным, после утренних +5 °C к 16:00 температура опустилась ниже 0 °C. На метеостанции ВДНХ ночной минимум составил −5,8 °C, что стало самым низким показателем с начала осенне-зимнего сезона.
Леус отметил, что минимальная температура в Московской области была зафиксирована в поселке Шаховская, где температура опустилась до −6,6 °C.
Согласно прогнозу синоптика, днем, при порывистом северо-западном ветре, потепление будет незначительным и не превысит 1–2 °C. Со вторника, по словам Леуса, в регионе ожидается оттепель, которая продлится как минимум до середины недели.
