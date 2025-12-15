День Ивана Молчальника 16 декабря: Почему не стоит рассказывать сны и вести долгие разговоры, народные приметы и запреты
Православные верующие 16 декабря чтят память преподобного Иоанна Безмолвника. В народной традиции этот день получил название «Иван Молчальник». Главная особенность праздника — культ тишины и воздержания от пустых слов. Считалось, что в этот день нужно как можно больше молчать, обдумывать свои поступки и следить за речью, чтобы не навлечь беду. О традициях, приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаПреподобный Иоанн Безмолвник (Молчальник) жил в V–VI веках в Армении. После смерти родителей он раздал наследство нищим, принял монашеский постриг и удалился в пустынную обитель, где быстро снискал уважение за мудрость и подвижническую жизнь. В возрасте 28 лет он был рукоположён в епископы города Колония, но через десять лет, тяготясь суетой и раздорами, оставил кафедру. Желая полного уединения, он тайно ушёл в Лавру преподобного Саввы Освященного в Палестине и жил как простой послушник.
Когда его личность раскрылась, он дал обет молчания, чтобы избежать мирской славы и посвятить себя исключительно молитве. Согласно житию, он хранил молчание более 60 лет, общаясь с людьми лишь в крайней необходимости и только знаками. Этот подвиг стал главным в его жизни и послужил примером для многих поколений христиан, стремящихся к внутренней тишине и сосредоточению на духовном. Святой обладал даром прозорливости, исцелял больных, изгонял бесов и совершал многие чудеса. В возрасте 104 лет преподобный Иоанн мирно отошёл ко Господу, оставив после себя глубокую память о своих подвигах и духовной мудрости.
Традиции дняВ народной традиции день Ивана Молчальника был наполнен особыми обрядами, направленными на укрепление духа, здоровья и благополучия в семье. Самая важная традиция — сознательное воздержание от лишних разговоров. С утра старались помолиться святому Иоанну, а затем как можно больше времени проводить в тишине, занимаясь рукоделием, хозяйственными делами или размышлениями. Считалось, что это укрепляет дух, а также помогает «сохранить» здоровье на зиму.
Парадоксально, но святому Иоанну, хранившему молчание, молились о даре слова — но слова взвешенного, мудрого и вовремя сказанного. Родители просили за детей, которые долго не начинали говорить, ораторы и судьи — о ясности мысли и убедительности. Почитая святого как целителя, ему также молились об избавлении от недугов, связанных с речью: ангины, потери голоса, заикания. Считалось, что вода, освящённая в этот день, обладает особой силой для таких случаев.
После захода солнца, когда «слово на покой уходило», семья собиралась за столом. В этот вечер было принято тихо обсуждать прошедший год, вспоминать важные события, строить планы на будущее. Это был не праздный разговор, а осмысленный и структурированный обмен мыслями.
Существовал символический обряд, особенно для детей: утром давали съесть кусочек хлеба с солью, приговаривая: «Как этот хлеб и соль безгласны, так и твой язык от злого слова да будет безгласен». Это должно было уберечь ребёнка от сквернословия и дурных компаний.
Что нельзя делать 16 декабря
- Не стоит спорить и ссориться. Любой конфликт в этот день, согласно поверьям, грозил долгой и затяжной враждой вплоть до следующего года. Даже справедливый гнев мог обернуться большими неприятностями.
- Нельзя рассказывать сны. Сновидения, рассказанные в день Молчальника, считались вещими, но с негативным оттенком — они могли «сбыться наоборот» или привлечь то, о чём шла речь. Лучше было записать сон и забыть.
- Давать в долг и одалживать что-либо. Особенно это касалось мелких вещей: соли, хлеба, денег. Считалось, что вместе с вещью из дома «уйдёт покой», а в жизнь войдут раздоры.
- Громко петь и кричать. Даже радостные возгласы и песни были нежелательны, так как нарушали священную тишину дня. Это могло, по приметам, «разбудить зиму» — вызвать сильные морозы и метели.
- Начинать новых важных дел с долгими разговорами. Переговоры, заключение договоров, сватовство старались перенести на другой день. Считалось, что начинания, требующие многословья, в этот день обречены на неудачу или бесплодную суету.
Приметы
- Снег падает тихо и крупными хлопьями — к мягкой, умеренно морозной зиме.
- Сильный ветер в этот день — предвещал частые метели и вьюги в январе.
- Если вороны раскаркались и галдят — стоит ждать скорой оттепели.
- Иней на деревьях с утра — к хорошему урожаю овса в следующем году.
- Ясное, звёздное небо ночью — сулило морозную, но ясную погоду на Рождество.