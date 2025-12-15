15 декабря 2025, 11:32

Православные верующие 16 декабря чтят память преподобного Иоанна Безмолвника. В народной традиции этот день получил название «Иван Молчальник». Главная особенность праздника — культ тишины и воздержания от пустых слов. Считалось, что в этот день нужно как можно больше молчать, обдумывать свои поступки и следить за речью, чтобы не навлечь беду. О традициях, приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Что нельзя делать 16 декабря Приметы



История праздника

Традиции дня

Что нельзя делать 16 декабря

Не стоит спорить и ссориться. Любой конфликт в этот день, согласно поверьям, грозил долгой и затяжной враждой вплоть до следующего года. Даже справедливый гнев мог обернуться большими неприятностями.

Нельзя рассказывать сны. Сновидения, рассказанные в день Молчальника, считались вещими, но с негативным оттенком — они могли «сбыться наоборот» или привлечь то, о чём шла речь. Лучше было записать сон и забыть.

Давать в долг и одалживать что-либо. Особенно это касалось мелких вещей: соли, хлеба, денег. Считалось, что вместе с вещью из дома «уйдёт покой», а в жизнь войдут раздоры.

Громко петь и кричать. Даже радостные возгласы и песни были нежелательны, так как нарушали священную тишину дня. Это могло, по приметам, «разбудить зиму» — вызвать сильные морозы и метели.

Начинать новых важных дел с долгими разговорами. Переговоры, заключение договоров, сватовство старались перенести на другой день. Считалось, что начинания, требующие многословья, в этот день обречены на неудачу или бесплодную суету.

Приметы