В Забайкалье караван из сотен фур застрял в ледяном плену на двое суток

26 октября 2025, 14:00

На трассе «Амур» в Забайкалье из-за снега образовалась 12-километровая пробка

Фото: Istock/MaslovMax

В Забайкальском крае на федеральной трассе «Амур» образовалась многокилометровая пробка, в которой уже вторые сутки находятся сотни большегрузов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.