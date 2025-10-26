В Забайкалье караван из сотен фур застрял в ледяном плену на двое суток
В Забайкальском крае на федеральной трассе «Амур» образовалась многокилометровая пробка, в которой уже вторые сутки находятся сотни большегрузов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Затор протяженностью около 12 километров возник в районе посёлка Ерофей Павлович. Причиной затруднений стало ухудшение погодных условий. В регионе выпал снег, а на дорожном полотне образовался лёд. Многие фуры, не имеющие зимней резины, буксуют на перевалах и блокируют движение.
Водители вынуждены проводить ночи в кабинах своих грузовиков. Среди застрявшей техники находятся и автовозы, которые транспортируют новые автомобили из дальневосточного региона в европейскую часть России. Эти машины российские автовладельцы ранее заказали.
