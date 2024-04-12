Москвичей ожидает ветренная погода в выходные

Фото: iStock/Lindrik
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на предстоящих выходных погода в столице ухудшится, будет сильный ветер.
«В выходные дни погода в столице настроится на спокойный лад, более похожий на те значения температуры, которые свойственны этим числам апреля. В субботу возможен небольшой дождь на северо-востоке и востоке Московской области», — добавил в беседе с «Известиями» Шувалов.
Он добавил, что возможно понижение давление, что может указывать на начало дождливой погоды в регионе на следующей неделе.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова также предупреждала о том, что в ближайшие дни в Москве ожидается похолодание.
Читайте также:
Москвичам посоветовали забыть о тепле
Озвучен основной фактор для прекращения подъёма воды в Оренбурге
«Проблема глобальная»: россиянам объяснили, что делать с горячими батареями весной
Мелисса Тимофеева