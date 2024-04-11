Озвучен основной фактор для прекращения подъёма воды в Оренбурге

12 апреля жителей и гостей Подмосковья в автобусах Мострансавто поздравит с Днём космонавтики космонавт-испытатель Роскосмоса Анна Кикина. Поздравления будут транслировать через аудиоинформаторы в салонах, на автовокзалах и автостанциях в течение всей пятницы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минтранса.