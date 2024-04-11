Озвучен основной фактор для прекращения подъёма воды в Оренбурге

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Климатолог, синоптика прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что для того, чтобы в Оренбургской области прекратился подъём рек, необходима жаркая ветряная погода, которая способствует тому, чтобы местность просохла.
«Нужно, чтобы все просохло, а для этого понадобится несколько месяцев. Более того, нужна жаркая и ветреная погода. К тому же оценить весь ущерб от наводнения можно только после того, когда вода полностью уйдёт», — объяснил в беседе с «Вечерней Москвой» специалист.Он добавил, что сложившаяся ситуация с паводками в регионе связана с прошедшей суровой зимой.
А профессор кафедры петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов перечислил регионы России, где возможны природные катаклизмы, в частности в виде землетрясений.
«Камчатка, Курилы, Крым, Кавказ, Байкал и Саяны. Есть каталог землетрясений, где указано, что ежесуточно проходят и десятки землетрясений. Но землю не накроет волна землетрясений», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Плечов.
Ранее сообщалось, что деревни Батурино, Вершинино и Яр под Томском оказались отрезаны от областного центра из-за паводка. По данным властей, река Томь вышла из берегов.
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