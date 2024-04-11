«Проблема глобальная»: россиянам объяснили, что делать с горячими батареями весной

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Температура на улице в среднем +17 градусов, а в квартирах продолжают греть батареи. У жильцов возникают проблемы: ненужные траты за отопление и общий дискомфорт дома.
Член координационного совета ассоциации председателей многоквартирных домов Московской области, эксперт народного фронта по ЖКХ Юлия Белехова в беседе с «Радио 1» рассказала, когда обычно отключают отопление и от кого это зависит.
Также Юлия Белехова отметила, что вопрос горячих батарей урегулирован в домах, где крышные котельные, где ТСЖ, потому что там есть свой кран, который «можно завинтить».
Специалист по ЖКХ объяснила, что на отключение отопления влияет температура воздуха, которую смотрят на две недели вперед, но, если в доме сильно жарко, жильцы могут повлиять на решение вопроса.
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«Проблема глобальная: в доме должно быть комфортно, если на улице по прогнозу всё ясно, то с отоплением пока не ясно. Нет каких-то конкретных цифр и дат, каждый муниципалитет сам принимает решение, с какой даты отключать отопление. Они смотрят на среднесуточную температуру, которая должна быть выше +8 градусов», – сказала эксперт.
Также Юлия Белехова отметила, что вопрос горячих батарей урегулирован в домах, где крышные котельные, где ТСЖ, потому что там есть свой кран, который «можно завинтить».
Специалист по ЖКХ объяснила, что на отключение отопления влияет температура воздуха, которую смотрят на две недели вперед, но, если в доме сильно жарко, жильцы могут повлиять на решение вопроса.
«Обращаться с такой проблемой можно в Министерство энергетики, в администрацию города, в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Жильцы могут повлиять, например, если напишут общее заявление. Общественное мнение является регулятором», – заключила собеседница.Читайте также:
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Анастасия Бондарева