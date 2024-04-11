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«Проблема глобальная»: россиянам объяснили, что делать с горячими батареями весной

Эксперт ЖКХ Белехова объяснила, как решить вопрос горячих батарей весной
11 апреля 2024, 11:21
Фото: istock/nikkimeel

Фото: istock/nikkimeel

Температура на улице в среднем +17 градусов, а в квартирах продолжают греть батареи. У жильцов возникают проблемы: ненужные траты за отопление и общий дискомфорт дома.
Член координационного совета ассоциации председателей многоквартирных домов Московской области, эксперт народного фронта по ЖКХ Юлия Белехова в беседе с «Радио 1» рассказала, когда обычно отключают отопление и от кого это зависит.

«Проблема глобальная: в доме должно быть комфортно, если на улице по прогнозу всё ясно, то с отоплением пока не ясно. Нет каких-то конкретных цифр и дат, каждый муниципалитет сам принимает решение, с какой даты отключать отопление. Они смотрят на среднесуточную температуру, которая должна быть выше +8 градусов», – сказала эксперт.


Также Юлия Белехова отметила, что вопрос горячих батарей урегулирован в домах, где крышные котельные, где ТСЖ, потому что там есть свой кран, который «можно завинтить».

Специалист по ЖКХ объяснила, что на отключение отопления влияет температура воздуха, которую смотрят на две недели вперед, но, если в доме сильно жарко, жильцы могут повлиять на решение вопроса.

«Обращаться с такой проблемой можно в Министерство энергетики, в администрацию города, в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Жильцы могут повлиять, например, если напишут общее заявление. Общественное мнение является регулятором», – заключила собеседница.
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В программу по расселению аварийного жилья включили 30 домов в посёлке Южный в Климовске
11 апреля 2024, 12:15

Фото: iStock/Oleg Elkov

30 домов, расположенных в посёлке Южный микрорайона Климовск городского округа Подольск, включили в государственную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области», сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Согласно постановлению правительства Московской области, в программу расселения включены дома №№4, 5, 6, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 и 34. Всего в новые квартиры переедет 461 семья — свыше 860 человек», — говорится в сообщении.
Жильцы аварийных домов могут дождаться ключей от квартир в специально возведённых для них новостройках или взять сертификат на получение жилья. Жилищный сертификат выдаётся из расчёта 130 тысяч рублей за квадратный метр. При этом минимальным считается жильё площадью 33 квадратных метра. Приобрести квартиру при помощи сертификата можно в любом район Подмосковья в новостройке или на вторичном рынке.

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#подольск
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В Часове Яре ликвидирован американский наемник ВСУ Седрик Хэмм
11 апреля 2024, 12:02

Фото: istock / Dmitry Belyaev

В районе Часова Яра на территории Украины ликвидировали американского наемника Седрика Хэмма. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный аналитик Руслан Татаринов.
По его данным, смерть американского военного наступила в апреле. Хэмм вступил в ряды «Интернационального легиона» Вооруженных Сил Украины в феврале текущего года.

Сначала Хэмма внесли в список пропавших без вести, однако позднее его тело было обнаружено.

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#всу
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В Подмосковье оптимизировали оформление разрешений на охоту
11 апреля 2024, 11:23

Фото: iStock/Jordi Mora Igual

Услугу по оформлению разрешений на охоту на региональном портале оптимизировали за счёт внедрения «умных» сервисов, сообщает пресс-служба Мингоусправления Московской области.
«Умные» сервисы при оформлении разрешения позволяют выбрать объекты для охоты», — пояснила глава министерства Надежда Куртяник.
Кроме того, теперь подмосковным охотникам не придётся лично подавать документы в МФЦ. И отчёты по результатам охоты тоже начали принимать в цифровом виде. Нововведения позволят уменьшить число ошибок при заполнении заявлений и снизят количество отказов в выдаче разрешений на охоту.

Отмечается, что воспользоваться этой услугой могут люди, включённые в государственный охотничий реестр. Пошлина за оформление разрешения на охоту составляет 650 рублей.

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#мингосуправления мо
#надежда куртяник
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В Дмитровском округе построят дом отдыха с башней и колоннами
11 апреля 2024, 10:50

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Дом отдыха на 170 гостей в стиле «сталинский амир» возведут на территории комплекса «Целеево Гольф и Поло Клуб» в Дмитровском городском округе, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«В доме отдыха общей площадью свыше 31 тысячи квадратных метров будет гостиница на 68 номеров для круглогодичного индивидуального и семейного отдыха. Кроме того, объект планируется использовать для различных мероприятий и обслуживания летних соревнований по гольфу и зимних занятий лыжами», — отметил министр регионального правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Здание дома отдыха будет решено в классическом стиле с элементами сталинского ампира. Центральной частью постройки станет башня со шпилем, фасады украсят колонны и пилястры.

В состав дома отдыха, помимо гостиницы, войдут тренажёрные залы, бассейн, спа-комплекс, детский клуб, медпункт с массажными и процедурными помещениями, а также ресторан, бар, оранжерея, бильярдная и магазины.

Новый дом отдыха планируется сдать в эксплуатацию в 2027 году, там будет создано около 150 рабочих мест.

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#дмитровский городской округ
#строительство
#мособлархитектура
#гостиница
#владислав гордиенко
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В Люберцах завершили строительство школы на 1,5 тыс. мест
11 апреля 2024, 10:07

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Общеобразовательную школу, рассчитанную на 1500 учеников, построили в территории жилого комплекса «1-й Лермонтовский» в городском округе Люберцы, новая школа откроется 1 сентября, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Строительство велось почти два года — с мая 2022. Четырёхэтажное здание общей площадью 24,7 тыс. квадратных метров построено по индивидуальному проекту, оно разделено на два блока — для младшей и средней школы. У блоков разные входы. В блоке для младшеклассников находятся спортивный и хореографический залы, в блоке средней школы —два спортивных зала, а также хореографический и тренажёрный залы», — говорится в сообщении.
На пришкольной территории обустроена площадка для массовых мероприятий, а также футбольное поле и спортплощадки, в том числе — с уличными тренажёрами.

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#люберцы
#строительство
#школа
#минжилполитики мо
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Загруженность дорог Подмосковья утром 11 апреля составила 3 балла
11 апреля 2024, 09:27

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Дороги в Московской области по состоянию на утро четверга, 11 апреля, загружены на три балла, при этом на тринадцати трассах в сторону столицы наблюдаются затруднения в проезде, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Движение затруднено на следующих федеральных трассах: М-7 «Волга», М-1 «Беларусь», М-8 «Холмогоры», М-2 «Крым», М-5 «Урал» и М-4 «Дон». Сложности с проездом также возможны в сторону Москвы на следующих семи шоссе: Пятницкое, Варшавское, Щёлковское, Ленинградское, Носовихинское, Новорижское и Киевское», — говорится в сообщении.
В министерстве также сообщили, что на подмосковные дороги этим утром выехало более 869 тысяч машин, что на два процента больше, чем в среднем за предыдущий месяц.

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Российские бойцы ликвидировали командир-лейтенанта разведки ВСУ Ляха
11 апреля 2024, 08:46

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Российскими военными был ликвидирован командир-лейтенант разведывательной группы Вооружённых сил Украины Александр Лях. Его и шестерых его подчинённых уничтожили в Нейталово Донецкой Народной Республики.
Похороны украинского разведчика состоялись накануне, 10 апреля, сообщает телеграм-канал «Шепот фронта». Уточняется, что Лях возглавлял одно из элитных подразделений разведки ВСУ.

Также корреспонденты телеграм-канала сообщили о о ликвидации заслуженного тренера Украины по пулевой стрельбе Валентина Дондикова. Он воевал в составе частей ВСУ и участвовал в обороне Часов Яра. Там же был уничтожен американский наёмник, воевавший в составе «Интернационального легиона» Вооружённых сил Украины, по имени Седрик Чарльз Хэмм.

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#всу
#украина
#тренер
#разведка
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Росавиация просит уволить двух топ-менеджеров «Уральских авиалиний»
11 апреля 2024, 07:58

Фото: iStock/Diy13

Росавиация предложила уволить топ-менеджеров «Уральских авиалиний», пишут «Известия» со ссылкой на отчет.
Аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний» под Новосибирском в сентябре 2023 года — результат множественных нарушений и ошибок экипажа. К такому заключению пришла комиссия Росавиации по расследованию.

Кроме этого, комиссия просит рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям лиц, ответственных за обеспечение безопасности полетов, пишет издание.

В сентябре 2023 года Airbus A320, выполнявший рейс из Сочи в Омск, перед заходом на посадку сел на запасном аэродроме в Новосибирске из-за неисправности. В результате пилоты посадили самолет на сельскохозяйственном поле в 186 км от Новосибирска. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

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#самолет
#новосибирская область
#увольнение
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В Норвегии попросили Еврокомиссию ввести 26-часовой день
Politico: Мэр норвежского города Вадсе ЕК попросила установить 26-часовой день
11 апреля 2024, 06:26

Фото: iStock/Elena-studio

Мэр норвежского города Вадсе Венче Педерсен обратилась в Еврокомиссию с просьбой сделать 26-часовой рабочий день реальностью в регионе. Об этом сообщает Politico.
Мэр самого северного города Норвегии, расположенного за Полярным кругом, пояснила, что с помощью такого решения она намерена проводить больше времени со своей семьей и привлекать в регион новых жителей. Она обратилась в Еврокомиссию с просьбой дать указание норвежским властям разрешить создание нового часового пояса.

«Нам нравится наш образ жизни, и мы думаем, что это может быть очень интересно, особенно для семей с маленькими детьми», – пояснила градоначальник.

Однако мэр Педерсен признала, что точный механизм, по которому будут происходить изменения, еще не определен.

«Я не думаю, что они согласятся, поэтому мы не продумали все детали», – сказала она.

Между тем, представитель Еврокомиссии отметил, что вопрос о часовых поясах зависит от решения каждой страны и что ЕС не может ответить на запрос региона.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о переходе Донецкой, Луганской народной республик, Херсонской и Запорожской областей в московский часовой пояс.

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#еврокомиссия
#работа
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