Москвичей ожидает жара в последние два дня лета

29 августа 2025, 15:02

«Яндекс Погода»: в выходные москвичей ожидает жаркая, но пасмурная погода

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В предстоящие выходные в столичном регионе установится жаркая, но пасмурная погода, существенных осадков не ожидается. Такой прогноз приводят «Известия» со ссылкой на аналитиков «Яндекс Погоды».





По данным синоптиков, в субботу в Москве будет жарко и без осадков.





«Утром температура составит +21 °С, днем поднимется до +27 °С, вечером будет около +25 °С, а ночью опустится до +19 °С», — говорится в материале.

«В субботу и воскресенье ожидаем +26…+28 °С. В понедельник днём около +25 °С. Утром, конечно, прохладнее — во время линеек порядка +18…+20 °С. Осадков в выходные и утром 1 сентября не ждём», — уточнил Шувалов.