Москвичей ожидает жара в последние два дня лета
«Яндекс Погода»: в выходные москвичей ожидает жаркая, но пасмурная погода
В предстоящие выходные в столичном регионе установится жаркая, но пасмурная погода, существенных осадков не ожидается. Такой прогноз приводят «Известия» со ссылкой на аналитиков «Яндекс Погоды».
По данным синоптиков, в субботу в Москве будет жарко и без осадков.
«Утром температура составит +21 °С, днем поднимется до +27 °С, вечером будет около +25 °С, а ночью опустится до +19 °С», — говорится в материале.В Подмосковье ожидается до +26 °С.
В воскресенье жара сохранится. Утром столбики термометров покажут +20 °С, а днем — около +27 °С.
Утром 1 сентября в Москве ожидается до +20 °С и без осадков. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«В субботу и воскресенье ожидаем +26…+28 °С. В понедельник днём около +25 °С. Утром, конечно, прохладнее — во время линеек порядка +18…+20 °С. Осадков в выходные и утром 1 сентября не ждём», — уточнил Шувалов.