На выходных почти вся Россия столкнется с аномальной жарой
На этих выходных практически вся территория России столкнется с аномальной жарой. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
Самая теплая погода ожидается в Крыму и Краснодарском крае, где столбики термометров поднимутся до 30-35 градусов. В центральной части России ожидается от 25 до 29 градусов. В Москве на выходных ожидается жара до 30 градусов.
В пределах климатической нормы останется температура в Северо-Западном федеральном округе и на юге Урала. В остальных российских регионах погода будет выше нормы.
