В МВД раскрыли, как мошенники заставляют жертв инвестировать в криптовалюту
Мошенники «рисуют» в личных кабинетах обманутых инвесторов прибыль от якобы успешных сделок с криптовалютой, чтобы побудить людей вкладывать новые средства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России.
Преступники используют схему с привлечением средств граждан под предлогом инвестирования в криптовалюту на платформах, не имеющих отношения к официальным криптобиржам. Жертвам обещают легкий дополнительный заработок.
Так называемые «успешные брокеры» предлагают услуги доверительного управления счетами. На деле же они манипулируют отображением доходности.
Потерпевшие продолжают вносить новые суммы для «увеличения прибыли», веря, что сделки с криптовалютой проходят успешно. Для поддержания иллюзии мошенники время от времени разрешают своим жертвам вывести небольшую сумму денег.
Однако когда человек перестает делать новые взносы, злоумышленники блокируют доступ к личному кабинету и прекращают общение, присваивая все средства себе.
