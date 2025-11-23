В МВД раскрыли, как мошенники заставляют жертв инвестировать в криптовалюту

23 ноября 2025, 02:45

МВД: Мошенники мотивируют жертв инвестировать в криптовалюту, «рисуя» им прибыль

Фото: iStock/NanoStockk

Мошенники «рисуют» в личных кабинетах обманутых инвесторов прибыль от якобы успешных сделок с криптовалютой, чтобы побудить людей вкладывать новые средства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России.