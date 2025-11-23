Япония может остаться без панд в зоопарках из-за Китая

23 ноября 2025, 11:15

Япония может остаться без панд в зоопарках из-за обострения отношений с КНР

Фото: iStock/leungchopan

Япония столкнулась с риском остаться без панд в зоопарках из-за ухудшения отношений с Китаем на фоне заявления японского премьер-министра Санаэ Такаити по поводу ситуации с Тайванем. Об этом сообщает Kyodo.