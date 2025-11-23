Япония может остаться без панд в зоопарках из-за Китая
Япония столкнулась с риском остаться без панд в зоопарках из-за ухудшения отношений с Китаем на фоне заявления японского премьер-министра Санаэ Такаити по поводу ситуации с Тайванем. Об этом сообщает Kyodo.
В настоящее время Токийский зоопарк содержит двух гигантских панд — Сяо Сяо и Лей Лей. Однако срок действия договора о пребывании этих животных в Японии истекает в феврале 2026 года. Панды являются единственными представителями своего вида в стране, и их планируют вернуть в Китай.
Сотрудники зоопарка и посетители выражают беспокойство из-за нарастающих политических напряжённостей, опасаясь, что панды могут быть вынуждены покинуть Японию. Глава Ассоциации японо-китайской дружбы Юкинори Екоми подчеркнул, что панды играют важную роль в качестве символов мира между двумя странами. Он выразил надежду на разрешение ситуации, которая не приведёт к прекращению обмена животными.
