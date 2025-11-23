День Фёдора Студита 24 ноября: Как защитить дом от злых духов и уберечь домочадцев от болезней, народные приметы и запреты
Согласно народному календарю, 24 ноября на Руси отмечали день Феодора Студита, время, когда зима вступала в полную силу. Наши предки называли святого Заметухой, Морозом или Поминальником и верили, что он «студит землю», а души усопших в этот день приходят навестить живых. Подробнее о традициях, приметах и запретах этого дня — в материале «Радио 1».
История праздникаВ основе праздника лежит церковная дата памяти преподобного Феодора Студита, византийского монаха, аскета и церковного деятеля, жившего в VIII-IX веках. Феодор родился в 758 году в Константинополе в знатной и богатой семье, получил блестящее образование. Однако в возрасте 22 лет вместе с супругой Анной он решил оставить светскую жизнь и принять монашеский постриг. Со временем он стал игуменом Студийского монастыря в Константинополе, от которого и получил своё прозвище.
Он прославился как ревностный борец за иконопочитание, за что неоднократно подвергался гонениям, тюремным заключениям и ссылкам со стороны императоров-иконоборцев. Его влияние было настолько велико, что даже в заключении он продолжал отправлять письма и послания, вдохновляя православных верующих по всей империи.
Преподобный Феодор составил строгий Студийский устав для монашеской жизни, который позже был перенесён на Русь и принят преподобным Феодосием в Киево-Печерской лавре, став основой для устава многих русских монастырей. После себя Феодор оставил богатое литературное наследие, включающее богословские труды, проповеди и поэтические гимны.
Традиции дняВ этот день на Руси сочетались церковные и народные обычаи, призванные защитить человека и его дом от надвигающихся зимних тягот. Преподобному Феодору Студиту молились об избавлении от болезней желудка и других недугов. Так как день считался поминальным, люди шли в церковь, заказывали панихиды по усопшим родственникам и подавали милостыню нищим. Покойников поминали и за семейным столом, веря, что это успокаивает их души.
Главным блюдом дня были щи, сваренные «с огня». Их обязательно нужно было есть горячими, часто прямо на печи. Существовало поверье: «Чем больше съешь таких щей, тем теплее зима будет».
На Фёдора Студита крестьяне завершали утепление изб и проверяли готовность хозяйства к зиме. Считалось важным встать с рассветом и весь день провести в трудах — уборке, починке инструментов, заботе о скотине. Лень в этот день могла привести к финансовым потерям и разладу в семье.
Для оберега дома от злых духов проводили по дому с горящей свечой, а на окна и двери вешали ветки рябины или можжевельника. Существовал также обычай привечать бездомных котов, запуская их погреться у печи. Считалось, что такой гость приносит в дом радость.
Народные запретыЧтобы не навлечь на себя и семью беду, в день Фёдора Студита соблюдали ряд строгих запретов. Запрещалось шуметь, петь и плясать, особенно в гостях, чтобы «не оставить свою радость в чужом доме». Нельзя было без особой нужды покидать дом, так как в дороге путника подстерегали неприятности.
Строго-настрого запрещалось есть из посуды со сколами и трещинами — это сулило нищету. После ужина нельзя было оставлять на столе грязную посуду, чтобы не голодать зимой. Под запретом была и готовка в плохом настроении, так как такая еда могла принести болезни.
Запрещалось грубить и ссориться, особенно молодым супругам, чтобы не разрушить брак. Однако в бане, напротив, полагалось ругаться, чтобы отпугнуть злого духа — банника. Наши предки обязательно ходили 24 ноября в баню, чтобы пропариться с берёзовым или дубовым веником, смыть с себя все хвори и укрепить здоровье на предстоящую зиму.
Приметы
- Теплый день — к теплой и мягкой зиме.
- Холод и стужа — предвещают холодную зиму и позднюю весну.
- Сырая погода или снег — к оттепелям, которые продлятся до Введенья (4 декабря).
- Сильный ветер — сулит грядущее похолодание.
- Иней утром — предсказывает морозы, а обильный снегопад — к снежной и студеной зиме.