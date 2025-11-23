23 ноября 2025, 12:00

Фото: istockphoto/ CreativeNature_nl

Согласно народному календарю, 24 ноября на Руси отмечали день Феодора Студита, время, когда зима вступала в полную силу. Наши предки называли святого Заметухой, Морозом или Поминальником и верили, что он «студит землю», а души усопших в этот день приходят навестить живых. Подробнее о традициях, приметах и запретах этого дня — в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: скриншот т/п «Святой дня» ТК «Спас»



Традиции дня

Фото: istockphoto/ MychkoAlezander



Народные запреты

Фото: istockphoto/ MychkoAlezander



Приметы