Москвичей предупредили, что осенью в городе начнут чаще появляться дикие звери

15 сентября 2026, 22:10

Биолог Гомыранов: осенью в Москве начнут чаще появляться дикие животные

Фото: Istock/Jakub Rutkiewicz

Биолог Илья Гомыранов заявил, что осенью в Москве начнут чаще появляться дикие животные. Он связал это с изменениями в поведении лесных жителей, а не с нашествием.





В беседе с изданием «Абзац» специалист отметил, что с наступлением холодов звери чаще перемещаются в поисках пищи и укрытий.

«В сентябре и октябре москвичам могут встретиться ежи, белки, лисы, зайцы, лоси и другие животные, которые живут в лесопарках. Из насекомых стоит помнить не только о комарах, осах и шершнях, но и о бабочках, клопах и клещах. В тёплую погоду бабочки могут сохранять активность до октября, а клещи продолжают встречаться в лесопарках и высокой траве», — подчеркнул биолог.