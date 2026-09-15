Москвичей предупредили, что осенью в городе начнут чаще появляться дикие звери
Биолог Гомыранов: осенью в Москве начнут чаще появляться дикие животные
Биолог Илья Гомыранов заявил, что осенью в Москве начнут чаще появляться дикие животные. Он связал это с изменениями в поведении лесных жителей, а не с нашествием.
В беседе с изданием «Абзац» специалист отметил, что с наступлением холодов звери чаще перемещаются в поисках пищи и укрытий.
«В сентябре и октябре москвичам могут встретиться ежи, белки, лисы, зайцы, лоси и другие животные, которые живут в лесопарках. Из насекомых стоит помнить не только о комарах, осах и шершнях, но и о бабочках, клопах и клещах. В тёплую погоду бабочки могут сохранять активность до октября, а клещи продолжают встречаться в лесопарках и высокой траве», — подчеркнул биолог.Гомыранов добавил, что и летучие мыши осенью перелетают между местами летнего обитания и зимовками. Иногда они оказываются в домах. При встрече с дикими животными не следует приближаться к ним или прогонять их самостоятельно.