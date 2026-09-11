«Тёплый сектор»: Москвичей предупредили о сюрпризе бабьего лета
Синоптик Сергеев: бабье лето в Москве продлится меньше обычного
Метеоролог Александр Сергеев сообщил, что в ближайшие дни в Москве и регионах Центральной России установится бабье лето. Однако оно продлится меньше обычного.
В беседе с NEWS.ru специалист заявил, что температура в столице превысит климатическую норму.
«Московский регион окажется в тёплом секторе атлантического циклона, по этой причине погода изменится в лучшую сторону. Также ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +12…+15 градусов, а днём столбики термометров поднимутся до +22…+25», — отметил метеоролог.Сергеев заметил, что фактически погода в российской столице будет больше соответствовать не сентябрю, а последней декаде августа.