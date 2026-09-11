«Тёплый сектор»: Москвичей предупредили о сюрпризе бабьего лета

11 сентября 2026, 14:04

Синоптик Сергеев: бабье лето в Москве продлится меньше обычного

Фото: Istock/ValerijaP

Метеоролог Александр Сергеев сообщил, что в ближайшие дни в Москве и регионах Центральной России установится бабье лето. Однако оно продлится меньше обычного.





В беседе с NEWS.ru специалист заявил, что температура в столице превысит климатическую норму.

«Московский регион окажется в тёплом секторе атлантического циклона, по этой причине погода изменится в лучшую сторону. Также ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +12…+15 градусов, а днём столбики термометров поднимутся до +22…+25», — отметил метеоролог.