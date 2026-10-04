Москвичей предупредили о дождливом начале недели

04 октября 2026, 21:36

Синоптик Цыганков: в начале недели в Москве пройдут дожди

Фото: Istock/ValeryBoyarsky

В начале следующей недели в столичном регионе ожидается пасмурная и дождливая погода, но затем она улучшится. Об этом рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.





В беседе с «Вечерней Москвой» синоптик заявил, что в столицу вернётся солнце, а температура превысит климатическую норму для октября на 3–4 градуса. После солнечных выходных москвичей ждёт непродолжительное ухудшение погоды.



5 октября, по словам эксперта, регион попадёт под влияние фронтальной зоны северного циклона. С ночи понедельника до ночи среды, 7 октября, ожидаются переменная облачность и небольшие дожди.

«При этом температура воздуха в дневные часы будет колебаться около плюс 12 градусов, ночью — около плюс 3–5 градусов», — отметил специалист.