Москвичей предупредили о гололеде и тумане 12 февраля

Фото: istockphoto.com/Олег Копьёв
По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Москве в понедельник, 12 февраля, ожидается разнообразная погода с умеренными осадками в виде мокрого снега, снега, а также возможностью ледяного дождя, тумана и гололеда.
На следующий день, 13 февраля, прогнозируется умеренно теплая погода с минимальной температурой ночью от минус 2 до минус 4 градусов в Москве и в течение дня от минус 1 до минус 6 градусов по области, добавил Вильфанд.
Читайте также:
Москвичей предупредили о возможном ледяном дожде в понедельник
В Москве ожидаются ледяной дождь и гололёд
Россию атакуют циклоны с трех океанов
Артем Кузьмин