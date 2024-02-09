Москвичей предупредили о возможном ледяном дожде в понедельник

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Гидрометцентр России сообщил о вероятном ледяном дожде в столице в понедельник, 12 февраля.
«Под влиянием атмосферного фронта обширного атлантического циклона 12 февраля ночью ожидается снег, температура в Москве – от -9 до -7°C, по области – от -11°C до -6°C. Днём в связи с распространением субтропического воздуха со Средиземноморья температура резко повысится: в Москве – до -2-0°C, по области – до -4-1°C. Ожидаются осадки от небольших до умеренных в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах – гололед, налипание мокрого снега. Есть вероятность в первой половине дня, когда температура начнет повышаться, в Москве и по области ледяного дождя», – приводит АГН «Москва» сообщение Гидрометцентра.
А научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в свою очередь, заявил о сложных погодных условиях на юге Сибири.
«Если на европейской территории РФ до конца этой недели очень холодная погода, то там, в Сибири, — там температура будет оттепельная. Поэтому там самая сложная погода. Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области, Алтайский край — температура будет около 0°С. Осадки во всех видах и усиление ветра до 20-25 м/с», — поделился в беседе с RT Вильфанд.
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